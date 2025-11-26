Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı, Edin Visca'yı ziyaret etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray milli futbolcuları Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı Trabzonspor'dan ameliyat olan eksi takım arkadaşları Edin Visca'yı ziyaret etti.

Visca'yı ziyaret eden Çakır ve Elmalı, eski takım arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

AMELİYAT OLMUŞTU

35 yaşındaki Boşnak futbolcu Visca, Trabzonspor'un Başakşehir karşısında oynadığı maçta geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat olmuştu.

5-6 AY YOK

5-6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Visca sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.

NELER OLDU?

Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi ve rakibini 4-3 mağlup etti.

Müsabakanın 8. dakikasında Başakşehir yarı alanının sağ tarafında topla buluşan Trabzonspor’da Edin Visca, Festy Ebosele’nin sert müdahalesiyle yerde kaldı ve ardından oyuna devam edemedi.

Müsabakanın hakemi Halil Umut Meler, VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra Ebosele’nin sarı kartını iptal edip doğrudan kırmızı kartla cezalandırdı.

Visca, müsabakanın 11. dakikasında yerini Kazeem Olaigbe bıraktı.