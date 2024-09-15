Uğurcan Çakır, yaptığı 7 kurtarışla Beşiktaş maçında yıldızlaştı

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, karşı karşıya geldi. Akyazı Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Trabzonspor'un golünü 17. dakikada Okay Yokuşlu attı. Beşiktaş'ın golü 39. dakikada Gedson Fernandes'ten geldi.
Karadeniz ekibi, Edin Visca'nın 13. dakikada kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
UĞURCAN, 7 KURTARIŞ YAPTI
Bu müsabakanın yıldızı ise bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır oldu.
Beşiktaş, Trabzonspor kalesine 22 şut çekerken, 7'sinde isabet buldu.
Milli kaleci, kritik kurtarışlarıyla siyah-beyazlı takımın maçı kazanmasına izin vermedi.
TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM
Öte yandan Trabzonspor, maçın ardından takım kaptanı Uğurcan Çakır için paylaşımda bulundu.
Bordo-mavililer, Uğurcan için, "Türkiye'nin tartışmasız 1 numarası!" ifadelerini kullandı.
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