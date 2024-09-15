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Uğurcan Çakır, yaptığı 7 kurtarışla Beşiktaş maçında yıldızlaştı

Uğurcan Çakır, yaptığı 7 kurtarışla Beşiktaş maçında yıldızlaştı Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş'la 1-1 berabere kalınan maçta yaptığı 7 kurtarışla alınan 1 puanın kahramanlarından oldu.