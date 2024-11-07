Uğurcan Çakır, yüzde 80'lik kurtarış yüzdesiyle zirvede

Haber Merkezi

Göztepe (2-1) ve F.Bahçe'ye (3-2) uzatma anlarında mağlup olan Trabzonspor, zor günlerden geçerken kaptan Uğurcan Çakır, performansıyla mest ediyor.

Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile kritik bir maça çıkacak bordo-mavililerde milli eldiven, geride kalan haftalarda ligin en çok kurtarış yapan kalecisi olarak dikkat çekiyor.

YÜZDE 80'LİK KURTARIŞ YÜZDESİ

28 yaşındaki file bekçisi, yüzde 80'lik kurtarış karnesiyle zirveyi domine ediyor.

Maç başına 4.4 kurtarışa imza atan Uğurcan, savunma zafiyetleri yaşayan takımda sürekli baskı altında kalmasına rağmen 1.1 gol yeme ortalamasıyla başarılı bir grafik çizdi.