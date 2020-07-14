Uğurcan Çakır'a, Sheffield United talip oldu

Trabzonspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken kaleci Uğurcan Çakır ile İngiliz ekibi Sheffield United'ın ilgilendiği öğrenildi.

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, gelecek sezon İngiltere'de forma giyebilir.

Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'ın, 24 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

BONSERVİS TEKLİFİ 20 MİLYON EURO

NTV'de yer alan habere göre; Ada temsilcisi, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanırken, teklif edilmesi planlanan bonservis bedelinin ise 20 milyon euro olduğu öğrenildi.

ANLAŞMA 5 YILLIK

Süper Lig'de bu sezonun sona ermesinin ardından bordo-mavililerin İngiliz ekibiyle masaya oturması beklenirken, Sheffield United'ın 24 yaşındaki kaleciye yapacağı sözleşme teklifinin ise 5 yıllık olduğu belirtildi.

BU SEZON 40 MAÇTA GÖREV ALDI

Altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da son 3 sezondur düzenli olarak görev yapan Uğurcan Çakır, bu sezon bordo-mavili ekibin kalesini 40 maçta korudu.

Çakır, bu karşılaşmalarda toplam 48 gol yerken, 4 mücadelede ise kalesini gole kapatmasını bildi.