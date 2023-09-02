Uğurcan Çakır'dan Altay Bayındır açıklaması: Allah utandırmasın Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup eden Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır'dan açıklamalar geldi. Kaptan, Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır hakkında da yorum yaptı.

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Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1 mağlup etti. Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır maç sonrası konuştu.

Böyle bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyleyen Uğurcan, "Bu maçta karakter koymak çok önemliydi. Kötü bir golle 5-1 oldu, 5-0 kazanıyorduk. Böyle bir galibiyet moral olarak bize iyi gelecektir." dedi.

"Bireysel hataları azaltmamız gerekiyor"

Önceki haftalarda yapılan bireysel hatalara dikkat çeken Uğurcan, "İki haftadır bireysel hatalardan gol yiyorduk. Bunları azaltırsak ve özgüvenli bir oyun sergilersek iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Takım da hocamız da çok iyi çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"Umarım çok başarılı olur, Allah utandırmasın"

Son olarak Manchester United'a transfer olan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır hakkında konuşan Uğurcan, "Altay Bayındır, Manchester United'a gitti. Umarım çok başarılı olur, Allah utandırmasın." sözlerini sarf etti.