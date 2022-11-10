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    Uğurcan Çakır'dan Altay Bayındır'a destek

    Uğurcan Çakır'dan Altay Bayındır'a destek

    Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, katıldığı bir ödül töreninde Altay Bayındır hakkında açıklamalarda bulundu.
    • 10.11.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 15:01
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    Uğurcan Çakır, İstanbul’daki ödül töreninde konuşma yaptı.

    Trabzonspor’un kaptanı, "Türkiye’de iyi oynayınca çok iyi, kötü oynayınca çok kötü oluyorsunuz. Hep en üst düzey performans vermek zorundasınız. Altay da şanssız anlar yaşadı ama onun kalitesinden bir şey götürmedi. İyi bir kaleci. Ben de zaman zaman şanssızlıklar yaşadım. Fakat çok çalışıyorum ve umarım ülkemize iyi sporcular olarak hizmet etmeye devam ederiz." ifadelerini kullandı.

    Uğurcan Çakır dan Altay Bayındır a destek #1

    Uğurcan'ın desteği beğeni kazandı

    Bilindiği üzere Altay Bayındır, bu sezon sık sık yaptığı hatalarla gündem olmuş, bir ara taraftarı tarafından da ıslıklanmıştı.

    Uğurcan'ın, bu açıklamalarıyla sık sık karşılaştırıldığı meslektaşına destek olması alkış aldı.

    Uğurcan Çakır dan Altay Bayındır a destek #2


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