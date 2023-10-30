Uğurcan Çakır'dan gol yememe serisi

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Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, üst üste oynadığı 4 maçta da gol yemedi.
A Milli Takım'ın EURO 2024 biletini aldığı Hırvatistan ve Letonya maçlarında kaleyi koruyan Uğurcan Çakır, 2 kritik zaferde de gol yememişti.
Süper Lig'de de iyi oynadı
Milli moralle takıma katılan Trabzonspor'un kaptanı, Alanyaspor'un ardından Karagümrük karşılaşmasında da kalesini kapattı. Uğurcan, özellikle ikinci yarıda 63 ve 65. dakikadaki pozisyonlarda yaptığı kurtarışlarla alkış aldı.
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