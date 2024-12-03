Uğurcan Çakır'dan takım arkadaşlarına uyarı: Herkes mücadele edecek

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Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır kötü gidişat üzerine arkadaşlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Deneyimli eldiven "Şu ana kadar taraftarımızı çok üzdük. Onların yüzünü yeniden güldürmemiz gerekiyor. Herkes elini taşın altına koysun. Kulüp zor bir dönemden geçiyor. Bizim de terimizin son damlasına kadar sahada mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ SİSTEMİ YÜKLENİYOR

Şenol Güneş çalıştırdığı her takımda hücuma büyük önem veriyor. Deneyimli hocanın, takımları yüksek gol sayısıyla biliniyor. Ancak Karadeniz ekibi bu sezon sadece 18 defa fileleri sarsabildi. Ligde Fırtına'dan daha fazla gol atan 7 takım bulunuyor.

Güneş idmanlarda yeni hücum setleri üzerinde duruyor. Güneş, hücumdaki sorunların çözülmesiyle takımın yeniden üst sıralara tırmanacağını düşünüyor.