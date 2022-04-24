Adana Demirspor maçının ardından havalimanına gelen Trabzonspor kafilesinde kaptan Uğurcan Çakır, kokpite gelerek takıma seslendi.

Süper Lig'in 34. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililer, Adana ekibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti. Trabzonspor, haftaya en kötü beraberlik alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Bordo-mavili futbolcuların maç sonrası yaşadığı büyük coşku havalimanına kadar uzandı. Uçuş öncesi kolbastı oynayan futbolcuların kutlamaları uçak içinde de devam etti.

Uğurcan Çakır'dan uçuş anonsu: Şampiyonluğa uçuyoruz İZLE

Uğurcan kokpite gelerek takıma seslendi

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, kokpitten takım arkadaşlarına seslendi. Uğurcan Çakır "Şampiyon takımın şampiyon futbolcuları ve teknik heyeti, kaptanınız konuşuyor. Ben Uğurcan Çakır. Trabzon için uçuş süremiz 2 saat, uçuş irtifamız 61 bin feet. Sevgili yolcular bu gece zirveye uçuyoruz, şampiyonluğa uçuyoruz, herkese iyi yolculuklar diliyorum." ifadelerini kullandı.