Uğurcan Çakır'ı isteyen Avrupa kulüpleri ortaya çıktı

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Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor kalecisi ve takım kaptanı Uğurcan Çakır'ı Monaco, PSV ve Burnley izliyor.

3 KULÜP İZLİYOR

Bordo-mavililerle 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan için sezon sonunda resmi teklif gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un da deneyimli isimle kontrat yenilemek istediği biliniyor.

Çakır'ın güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak biliniyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor formasıyla 43 resmi maçta kaleyi korudu.

Milli eldiven bu karşılaşmalarda kalesinde 52 gol görürken, 18 müsabakada da kalesini gole kapatmayı başardı.