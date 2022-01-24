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    Uğurcan Çakır'ın alkış alan istatistiği

    Uğurcan Çakır'ın alkış alan istatistiği

    Bordo-mavili takımın deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır, kalesine gelen son 30 şutun 26'sını kurtararak takımının başarısında önemli rol oynadı.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 13:06
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 13:22
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    Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Süper Lig'de en çok kurtarış yapan kaleciler arasında 1. sırada olan milli eldiven, Galatasaray karşısında da müthiş performansını devam ettirdi.

    İNANILMAZ KURTARDI

    Karşılaşmanın 38. dakikasında Galatasaraylı Berkan'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kurtaran Uğurcan herkes tarafından alkış topladı.

    Çekilen şut savunma çarpınca ters ayakta yakalanan milli eldiven inanılmaz bir refleks göstererek topun ağlarla buluşmasını engelledi.

    Uğurcan Çakır ın alkış alan istatistiği #1

    SON 30 ŞUTUN 26'SINI KURTARDI

    Öte yandan başarılı kalecinin son zamanlardaki istatistiği de alkış alıyor. Kalesine gelen son 30 şutun 26'sını kurtaran 25 yaşındaki kaleci, Avrupa devlerinin de ilgisini çekmeye devam ediyor.

    Uğurcan Çakır ın alkış alan istatistiği #2


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