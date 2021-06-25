Uğurcan Çakır'ın bonservis bedeli

Trabzonspor'da bu transfer sezonunda satılması beklenen Uğurcan Çakır'a teklifler gelmeye devam ederken bordo-mavililer istenen bonservis bedelini 25 milyon euroya çıkardı.

Uğurcan Çakır'ın hangi takıma transfer olacağı herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun satacağız sinyali verdiği başarılı file bekçisine gelen teklifler şu an için istenen seviyede olmasa da bordo-mavililer geri adım atmıyor.

FİYAT ARTIRDILAR

Daha önce 20 milyon euro olarak konan minimum bonservis bedelini 25 milyon euroya çeken Trabzonspor bu şekilde talip kulüpler arasındaki rekabeti artırmayı amaçlıyor.

EURO 2020'DE ELEŞTİREN DE VAR ÖVEN DE

EURO 2020'deki performansı futbolseverleri ikiye bölen Çakır, turnuvanın grup aşamasında en çok kurtarış yapan kalecisi olmuştu. Yabancı basında da A Milli Takım'ın kötü performansına rağmen ayakta kalan birkaç isimden biri olarak gösterilmişti.

MONACO REDDEDİLDİ

Bu yorumların da ses getireceğini düşünen Trabzonspor, deneyimli kalecinin ederini bulacağını düşünüyor.

Bordo-mavililer son olarak Monaco'nun 15 milyon euroluk teklifini reddetmişti.