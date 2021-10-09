Haberler

Futbol Haberleri

Uğurcan Çakır'ın bordo mavi eldivenleri taraftarları ikiye böldü

Uğurcan Çakır'ın bordo mavi eldivenleri taraftarları ikiye böldü

Türkiye-Norveç maçında kalemizi koruyan Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın giydiği bordo mavi eldivenler bazı futbolseverleri kızdırırken bazıları ise genç kaleciye destek oldu.