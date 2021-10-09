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- Uğurcan Çakır'ın bordo mavi eldivenleri taraftarları ikiye böldü
Uğurcan Çakır'ın bordo mavi eldivenleri taraftarları ikiye böldü
Türkiye-Norveç maçında kalemizi koruyan Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın giydiği bordo mavi eldivenler bazı futbolseverleri kızdırırken bazıları ise genç kaleciye destek oldu.
- Haber Merkezi
- 09.10.2021 - 13:41
- Güncelleme : 09.10.2021 - 14:00
Beyaz Futbol programıyla ününe ün katan şimdilerde de TV 100'de de VAR Odası programını sunan Ertem Şener, "Milli takım kalecisi bordo-mavi eldivenle milli maça çıkmaz!" ifadeleriyle Uğurcan Çakır'a yüklendi.
BORDO MAVİ ELDİVEN GİYDİ
Uğurcan Çakır, Norveç maçına bordo mavi eldivenlerle çıkmıştı.
Sosyal medyada kullanıcılar takımının forma renkleriyle maça çıkan başarılı eldiveni eleştirdi. Bu söylemlerin ardından Çakır, sessizliğini koruyor.
TRABZONSPORLULARDAN DESTEK
Öte yandan Trabzonspor taratarları da genç eldivene destek çıktı.