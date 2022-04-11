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    Uğurcan Çakır’ın dedesi son yolculuğuna uğurlandı

    Uğurcan Çakır’ın dedesi son yolculuğuna uğurlandı

    Trabzonspor Takım Kaptanı Uğurcan Çakır’ın dedesi Hüseyin Çakır son yolculuğuna uğurlandı.
    • İHA
    • 11.04.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 15:49
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    A Milli Takım ve Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın dedesi Hüseyin Çakır, geçtiğimiz gün yaşamını yitirmişti.

    İskenderpaşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Çakır'ın cenazesi Trabzon'un Yomra İlçesi Ocak Köyü’nde toprağa verildi.

    Takım arkadaşları yalnız bırakmadı

    Hüseyin Çakır’ın cenazesine Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Uğurcan Çakır'ın takım arkadaşları Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Dorukhan Toköz'ün yanı sıra, siyaset ve spor dünyasından birçok isim katıldı.

    Uğurcan Çakır’ın dedesi son yolculuğuna uğurlandı #1

    Uğurcan Çakır’ın dedesi son yolculuğuna uğurlandı #2

    Uğurcan Çakır’ın dedesi son yolculuğuna uğurlandı #3

    Uğurcan Çakır’ın dedesi son yolculuğuna uğurlandı #4

    Uğurcan Çakır’ın dedesi son yolculuğuna uğurlandı #5

    Uğurcan Çakır’ın dedesi son yolculuğuna uğurlandı #6


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