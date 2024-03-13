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Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe talebi: Beni o maça yetiştirin

Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe talebi: Beni o maça yetiştirin Trabzonspor'da sakatlığı bulunan ancak antrenmanlara dönen Uğurcan Çakır, pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasında forma giymeyi çok istiyor. Milli eldiven, bu karşılaşmada oynayabilmek için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu teknik heyete belirtti.