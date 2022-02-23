Uğurcan Çakır'ın müthiş performansı

Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır, kalesine gelen 111 şutun 93'ünü engelleyerek kırılması güç bir rekora da imza attı.

Trabzonspor 'un kaptanı performansıyla her hafta istatistikleri alt üst etmeye devam ediyor.

Bu sezon kalesine duvar ören ve 18 golle Süper Lig 'in en az gol yiyen kalecisi olan Uğurcan bu sezon kalesine gelen 111 şutun 93'ünü kurtarma başarısı gösterdi.





KURTARIŞ YÜZDESİ: 84

Yüzde 84 gibi muhteşem bir kurtarış oranına ulaşan bordo-mavili kaleci, hafta sonu Alanyaspor deplasmanında penaltı da kurtararak taraftarın gönlünü bir kez daha fethetmişti.

Bu sezon kalesine atılan 5. penaltıda ikinci kez gol izni vermeyen Uğurcan, 2. haftada da Sivas'tan Gradel'in atışını çıkarmış, ancak devamında rakip gol bulmuştu.



