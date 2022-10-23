Uğurcan Çakır'ın performansı artışta

Geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta çok büyük payı bulunan Uğurcan Çakır, son haftalarda eski formunu yakaladı. Trabzonspor'un kaptanı, Sivasspor maçında yaptığı 5 kurtarışla alkış aldı.

Sezon öncesi kampında sakatlık problemi yaşayan ve bu durumu performansına da yansıyan Uğurcan Çakır, eski görüntüsüne kavuştu

Trabzonspor'un kaptanı, son olarak Sivasspor karşılaşmasında fark yarattı. İlk yarıda N'Jie ile karşı karşıya kalan Uğurcan, topu çıkardı. Yiğidolar'ın ceza sahası dışından kaleyi yokladığı pozisyonlarda da geçit vermeyen başarılı file bekçisi, 5 kurtarışla mücadeleyi tamamladı.





Kritik kurtarışlar yapıyor

Bordo-mavililer, çıktığı son 4 resmi maçın 3'ünde kalesini gole kapatırken, sadece deplasmandaki Beşiktaş mücadelesinde 2 gol yedi. Ki o karşılaşmada da Uğurcan'ın yine birbirinden kritik 6 kurtarışı vardı.

Geçtiğimiz sezonki tarihi şampiyonlukta çok büyük payı bulunan Uğurcan Çakır'ın her geçen maç biraz daha etkili performans göstermesi sadece teknik heyeti değil, taraftarları da fazlasıyla sevindiriyor.



