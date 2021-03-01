Uğurcan duvarını Pelkas yıktı

Kalesine gelen son 17 şutu da kurtaran Uğurcan Çakır, Pelkas'ın füzesini engelleyemedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Rakibini Pelkas'ın ceza sahası dışından attığı harika golle 1-0 yenen sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürdü.

UĞURCAN DUVARINI PELKAS YIKTI

Üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışına ortak olan bordo-mavililerde hüzün hakim.

Alınan başarılı sonuçlarda büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır'ın Pelkas'tan yediği gol nedeniyle büyük üzüntü yaşadığı ve moralinin bir hayli bozuk olduğu belirtildi.

Maç boyunca 5 net kurtarış yapan bordo-mavililerin yetenekli kalecisi, Yunan oyuncunun nefis şutunu çelemedi.

Böylece haftalardır kalesine gelen son 17 şutu da kurtaran Çakır'ın ördüğü duvarı, Pelkas yıkmış oldu.