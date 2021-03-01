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    Uğurcan duvarını Pelkas yıktı

    Uğurcan duvarını Pelkas yıktı

    Kalesine gelen son 17 şutu da kurtaran Uğurcan Çakır, Pelkas'ın füzesini engelleyemedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 11:10
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    Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

    Rakibini Pelkas'ın ceza sahası dışından attığı harika golle 1-0 yenen sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürdü.

    Uğurcan duvarını Pelkas yıktı #1

    UĞURCAN DUVARINI PELKAS YIKTI

    Üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışına ortak olan bordo-mavililerde hüzün hakim.

    Alınan başarılı sonuçlarda büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır'ın Pelkas'tan yediği gol nedeniyle büyük üzüntü yaşadığı ve moralinin bir hayli bozuk olduğu belirtildi.

    Maç boyunca 5 net kurtarış yapan bordo-mavililerin yetenekli kalecisi, Yunan oyuncunun nefis şutunu çelemedi.

    Böylece haftalardır kalesine gelen son 17 şutu da kurtaran Çakır'ın ördüğü duvarı, Pelkas yıkmış oldu.

    Uğurcan duvarını Pelkas yıktı #2

     

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