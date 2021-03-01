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Uğurcan duvarını Pelkas yıktı
Kalesine gelen son 17 şutu da kurtaran Uğurcan Çakır, Pelkas'ın füzesini engelleyemedi.
- Haber Merkezi
- 01.03.2021 - 11:10
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.
Rakibini Pelkas'ın ceza sahası dışından attığı harika golle 1-0 yenen sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürdü.
UĞURCAN DUVARINI PELKAS YIKTI
Üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışına ortak olan bordo-mavililerde hüzün hakim.
Alınan başarılı sonuçlarda büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır'ın Pelkas'tan yediği gol nedeniyle büyük üzüntü yaşadığı ve moralinin bir hayli bozuk olduğu belirtildi.
Maç boyunca 5 net kurtarış yapan bordo-mavililerin yetenekli kalecisi, Yunan oyuncunun nefis şutunu çelemedi.
Böylece haftalardır kalesine gelen son 17 şutu da kurtaran Çakır'ın ördüğü duvarı, Pelkas yıkmış oldu.