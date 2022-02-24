Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim tırmanmaya devam ederken, futboldaki son gelişmeler merak konusu oldu. Peki, Ukrayna Ligi oynanacak mı? Son durum ne?

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim günlerdir tırmanıyordu derken, gece saatlerinde Rusya, askeri harekat düzenledi.

Bu askeri harekatın ardından Ukrayna topraklarını koruma noktasında kararlı olurken, gözler bu sefer futbola çevrildi.

Futbol anlamında ise tanınan isimlerden olan Mircea Lucescu tepki gösterdi ve "Kiev'den ayrılıp Romanya'ya dönmeyeceğim, korkak değilim. Umarım aptalların başlattığı bu savaş bir an önce durdurulur." dedi.

Bu açıklamanın ardından, "Ukrayna Ligi oynanacak mı?" sorusu gündeme getirilmeye ve araştırılmaya başlandı.

Peki, Ukrayna Ligi oynanacak mı? Son durum ne? İşte futboldan gelişmeler...

UKRAYNA'DA FUTBOL OYNANACAK MI?

Ukrayna'daki spor faaliyetleri 30 gün süreyle askıya alındı. Lig planlamasında değişiklik düşünülmese bile sezonun devam edip etmeyeceği ve devam ederse tamamlanıp tamamlanmayacağı konusunda ciddi endişeler var.

Bölgede tırmanan gerginlikle birlikte Premier Lig ve Ukrayna Futbol Federasyonu krizi görüşmek üzere bir araya geldi.

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko, "İstikrar şu anda çok önemli. Dünyaya hayatın devam ettiğini ve bu konuya yardımcı olabilmenin yolun ligimizin yeniden başlaması olduğunu söylemek istiyoruz.

Zor günlerin geride kalacağını ve ülkemiz için barış sağlanacağını düşünüyoruz. Açıkçası, durum değişirse konuyu değerlendirmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.