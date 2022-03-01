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    Ukrayna'da futbolcular tahliye edildi

    Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'in yabancı futbolcuları Romanya'ya tahliye etti.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 15:23
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    Ukrayna'da futbolcular tahliye edildi

    Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev takımları, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle yabancı futbolcularını Romanya'ya tahliye etti.

    "FUTBOLCU VE AİLELERİ ŞU AN ROMANYA'DA"

    Shakhtar Donetsk, internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Futbolcular ve aileleri dün Kiev'e gitti ve sınır bölgesinden bugün Romanya'ya geçti. Futbolcu ve aileleri şu an Romanya'da." bilgisini paylaştı.

    Kulüp, Dinamo Kiev futbolcularının da Romanya'ya tahliye edildiğini duyurdu.

    Ukrayna da futbolcular tahliye edildi #1


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