Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan 5G müjdesi! Statlara geliyor...

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber yayınında açıklamalarda bulundu.

5G'nin ne zaman kullanıma hazır olacağı hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik o da kamuoyuna duyurdu. Bu senenin ilk yarısında ihalesini yapalım, 2026'da da ilk sinyali alalım istiyoruz." dedi.

5G DENENECEK

"Yerli ekipmanların kullanımı konusunda da bir irade ortaya koyuyoruz." diyen Uraloğlu, "İlk kez burada açıklıyorum. 4 büyük futbol takımının stadyumunda 5G hizmeti denenecek." diye konuştu.

5G TEKNOLOJİSİ NEDİR?

5G bağlantı desteği tüm dünyada daha yüksek hızlı internet ve daha düşük gecikme süresi imkanı sunacak. Bu da hayatımızdaki pek çok şeyi değiştirecek.

Aslına bakacak olursak bu altyapı çalışması da 5G bağlantısının ne anlama geldiğini gözler önüne seriyor.

Çünkü sistem, hem stadyumda hem de stadyumun çevresindeki taraftarlar için benzersiz bir futbol deneyimi sunuyor.

Peki bu sistem, taraftarlara neler sunacak? Şöyle ki bundan sonra taraftarlar, stadyumun neresinde oturursa otursun maçın tamamına hakim olabilecekler.

TARAFTARLARI NELER BEKLİYOR?

Taraftarlar, yeni sistem sayesinde maçı istedikleri bir açıdan ekranlar aracılığıyla izleyebilecekler.

Ayrıca bu sistem, beraberinde sanal gerçeklik hizmetini de getirecek.

Bu sayede taraftarlar, kişiselleştirilmiş bir maç deneyimi yaşayabilecekler ve diledikleri istatistiklere anında ulaşabilecekler.

5G bağlantı teknolojisinin Türk futboluna sağlayacağı hizmet bununla da sınırlı değil. Yapılan çalışmaları kapsamında stadyuma çok sayıda yeni kamera yerleştirilecek.

360 derece görüş açısı olan bu kameralar, taraftarlardan maçı evlerinden izlerken bile sanki stadyumun içerisindeymiş gibi bir hissiyat yaşatacak. Taraftarlar, her nerede olursa olsunlar yeni sistemle birlikte aynı deneyimi yaşayabilecekler.