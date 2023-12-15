Ülke puanı sıralamasında son durum: 15 Aralık 2023 UEFA ülke puanı sıralaması, Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçların ardından güncellendi. Sıralamada Türkiye'nin rakipleri aldıkları galibiyetlerle dikkat çekti. Peki Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte detaylar...

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Dün oynanan maçların ardından Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tamamlandı ve UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Peki UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı?

Rakibimiz iyi sonuçlar aldı

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye için olumsuz bir gece yaşandı.

Sıralamada Türkiye'nin hemen arkasında yer alan İskoçya'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Celtic, konuk ettiği Feyenoord'u 2-1 mağlup etti.

Türkiye'nin sıralamada bir basamak üstünde yer alan Belçika'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Antwerp ise sahasında Barcelona'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Alınan bu iki sonuç da Türkiye'ye yaramadı. Hem İskoçya, Türkiye'ye bir adım daha yaklaştı hem de Belçika, Türkiye ile arasındaki puan farkını biraz daha açtı.

Ülke puanı sıralaması

1- İngiltere: 99.053

2- İspanya: 85.489

3- İtalya: 82.426

4- Almanya: 80.624

5- Fransa: 60.997

6- Hollanda: 59.500

7- Portekiz: 52.816

8- Belçika: 46.000

9- TÜRKİYE: 37.100

10- İskoçya: 35.850