Ülke puanı sıralamasında son durum: 9 Ağustos 2023 UEFA ülke puanında sıralama yenilendi. Galatasaray'ın son galibiyetiyle birlikte Türkiye UEFA ülke puanında bir sıra daha yükseldi.

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor. Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Alınan sonuçlar ile birlikte Türkiye'nin yükselişi sürüyor.

Galatasaray'ın galibiyetiyle birlikte Türkiye, bir basamak daha yükseldi.

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 11. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.600 oldu.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 52.600

6- Fransa: 51.914

7- Portekiz: 46.982

8- Belçika: 35.200

9- İskoçya: 30.650

10- Avusturya: 29.000

11- TÜRKİYE: 28.600

12- İsviçre: 28.475

13- Sırbistan: 27.175

14: Ukrayna: 25.000

15: Norveç: 24.750