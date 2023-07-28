Ülke puanı sıralamasında yükselişe geçtik Beşiktaş ve Adana Demirspor maçları sonrası ülke puanı sıralamasında değişiklikler yaşandı. Tirana karşısında galibiyet alan siyah-beyazlılar ülke puanına 1, Adana Demirspor ise aldığı beraberlikle 0.50 puan kazandırdı. Bu sonuçla 27.350 puana yükselen Türkiye, Sırbistan'ı geçerek 12. sıraya yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu ilk maçları tamamlandı.

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un sahne aldığı haftada elde edilen sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi ve Türkiye'nin sıralamadaki yeni yeri belli oldu.

Galatasaray sahadan beraberlikle ayrıldı

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya geldi. Litvanya'daki ilk maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Galatasaray'ın gollerini 75. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile 78. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti. Galatasaray ile Zalgiris Vilnius arasındaki eşleşmenin rövanş maçı 2 Ağustos Çarşamba günü Ali Sami Yen Spor Kompleki'nde oynanacak.

Fenerbahçe farklı geçti

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0'lık skorla mağlup etti.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki müsabakada sarı-lacivertlilerde ağları Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King havalandırdı. Zimbru'nun ev sahipliğindeki rövanş müsabakası 1 Ağustos Salı günü oynanacak.

Beşiktaş üç golle güldü

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, evinde Tirana ile karşılaştı.

Siyah-beyazlılar zorlu maçta rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş'ta golleri Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy attı. Tirana ile Beşiktaş arasındaki eşleşmenin rövanşı 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'ta oynanacak.

Adana Demirspor, avantajı aldı

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda CFR Cluj ile karşı karşıya geldi. Adana ekibi, Romanya'daki maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Adana Demirspor'un golünü 77. dakikada Benjamin Stambouli attı. Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor, 3 Ağustos Perşembe günü CFR Cluj'u rövanş maçında konuk edecek.

1 sıra yükseldik

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 12. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 27.350 oldu.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 86.928

2- İspanya: 73.427

3- İtalya: 69.284

4- Almanya: 67.267

5- Hollanda: 51.300

6- Fransa: 50.581

7- Portekiz: 45.316

8- Belçika: 34.600

9- İskoçya: 29.650

10- İsviçre: 27.975

11- Avusturya: 27.800

12- Türkiye: 27.350

13- Sırbistan: 26.375

14: Ukrayna: 23.900

15: Norveç: 23.625