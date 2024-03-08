Ülke puanına en çok katkı sağlayan takım hangisi? Liste belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubunu lider bitirip direkt son 16 turuna kalan Fenerbahçe, bu turun ilk maçında Belçika'da Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaştı.
Temsilcimiz, maçı 3-0'lık skorla kazandı ve çeyrek final kapısını araladı.
Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri; 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+4' Dusan Tadic (pen.) kaydetti.
Müsabakanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Kadıköy'de saat 20.45'te oynanacak.
Son 5 sezonda en fazla puan alan takımlar belli oldu
Fenerbahçe bu galibiyetle ülke puanına katkısını sürdürürken Türkiye, sıralamada 9. basamaktaki yerini korudu.
İsmail Kartal'ın ekibinin ülke puanına katkısı sonrası en merak edilen sorulardan biri, "Hangi takım ülke puanına ne kadar katkı yaptı?" oldu.
İşte son 5 sezon baz alındığında ülke puanına en fazla katkı yapan takım...
Zirvede Fenerbahçe var
1- Fenerbahçe - 10.100 puan
2- Galatasaray - 9.375 puan
3- Başakşehir - 6.800 puan
4- Beşiktaş - 3.750 puan
5- Sivasspor - 3.500 puan
6- Trabzonspor - 2.600 puan
7- Adana Demirspor - 0.875 puan
8- Konyaspor - 0.500 puan
9- Yeni Malatyaspor - 0.500 puan
10- Alanyaspor - 0.100 puan
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