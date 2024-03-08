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Ülke puanına en çok katkı sağlayan takım hangisi? Liste belli oldu

Ülke puanına en çok katkı sağlayan takım hangisi? Liste belli oldu Avrupa'da yoluna devam eden tek temsilcimiz olan Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise zaferiyle ülke puanına katkısını sürdürdü. Fenerbahçe'nin Belçika'dan galibiyetle dönmesi sonrası ülke puanına katkı sağlayan kulüpler sıralaması da güncellendi.