Ülke puanına en çok katkıyı veren kulüp Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe, Olympiakos'a penaltılar sonucunda elenerek Konferans Ligi'ne veda ederken ülke puanı için ise iyi haber geldi.
Geçtiğimiz yıla göre 3 basamak birden yükselen Türkiye, sıralamada ilk 10 ülke arasında yer almayı garantiledi.
Çekya ekibi Viktoria Plzen'nin Avrupa'ya veda etmesi sonrasında Avrupa'da Çekya temsilcisi kalmadı.
Türkiye, Çekya temsilcisinin elenmesiyle birlikte ülke puanında sezonu 9. sırada bitirmeyi garantiledi.
Fenerbahçe, ülke puanına en çok katkı sağlayan takım
Öte yandan kulüplerimizin ülke puanına yaptıkları katkı da belli oldu.
Sarı-lacivertliler 5 katsayı puanı toplayarak bu alanda zirvede yer alırken, Galatasaray ise 3,875, Beşiktaş 2,25 ve Adana Demirspor 0,875 puanla destek verdi.
Eleme oynamadan Şampiyonlar Ligi
Takımlarımızın bu sezon aldığı puanlar, Avrupa macerasında ülkemize büyük katkı sağlarken Süper Lig'de 2024-25 sezonu şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış