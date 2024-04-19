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Ülke puanına en çok katkıyı veren kulüp Fenerbahçe oldu

Ülke puanına en çok katkıyı veren kulüp Fenerbahçe oldu 2023-2024 sezonu son 5 sezon arasında en çok ülke puanı topladığımız sezon olurken, en çok katkıyı veren takımın da Fenerbahçe olması dikkat çekti.