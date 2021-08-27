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    Ülke puanına hangi takım kaç puanlık katkı sağladı

    UEFA'daki sıralamamız kritikliğini korurken takımlarımızın ülke puanına yapacağı katkı büyük önem taşıyor. Son 5 sezonda hangi takım bu sıralamaya ne kadarlık katkı sağladı? Detaylar haberimizde...
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 09:58
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    Ülke puanına hangi takım kaç puanlık katkı sağladı

    UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye olarak zor günler yaşıyoruz. Avrupa'da olan 5 temsilcimizden 2'si (Trabzonspor-Sivasspor) rakiplerine mağlup olarak Konferans Ligi'nden elendi.

    Son 5 yılda ülke puanına hangi takım kaç puanlık katkı sağladı? Kralspor olarak bu istatistikleri mercek altına aldık.

    Ülke puanına hangi takım kaç puanlık katkı sağladı #1

    ÜLKE PUANINA TAKIMLARIN KATKILARI

    1- Beşiktaş: 33.000 puan

    2- Başakşehir: 25.000 puan

    3- Galatasaray: 20.000 puan

    4- Fenerbahçe: 12.500 puan

    5- Sivasspor: 6.500 puan

    6- Trabzonspor: 5.500 puan

    7- Konyaspor: 5.000 puan

    8- Alanyaspor: 4.540 puan

    9- Yeni Malatyaspor: 4.540 puan

    10- Akhisarspor: 4.540 puan

    (UEFA, ülke puanını belirlerken son 5 sezonda Avrupa'da kulüplerin topladığı puanlara bakıyor ve bu puanları 5'e bölerek ülke puanını belirliyor.)

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