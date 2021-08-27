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Ülke puanına hangi takım kaç puanlık katkı sağladı

Ülke puanına hangi takım kaç puanlık katkı sağladı

UEFA'daki sıralamamız kritikliğini korurken takımlarımızın ülke puanına yapacağı katkı büyük önem taşıyor. Son 5 sezonda hangi takım bu sıralamaya ne kadarlık katkı sağladı? Detaylar haberimizde...