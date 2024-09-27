Haberler



Futbol



Ülke puanında son durum ne? 27 Eylül 2024

Ülke puanında son durum ne? 27 Eylül 2024 Avrupa Ligi'nde mücadele eden 3 temsilcimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını oynamasının ardından ülke puanı sıralaması da belli oldu.