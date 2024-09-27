Ülke puanında son durum ne? 27 Eylül 2024

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum, temsilcilerimizin maçlarının sona ermesiyle merak ediliyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa Ligi’ne kazanarak başlarken Beşiktaş ise Ajax deplasmanından mağlubiyetle döndü. Alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
Sıralamada zirve İngiltere’nin olurken İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda gibi takımlar takibini sürdürüyor. Takımlarımızın aldığı sonuçlar ülke puanına doğrudan etki ederken sıralamalar ise anlık olarak değişebiliyor.
Türkiye’nin ülke puanı sıralamasındaki en önemli rakibi Çekya, 4 takımla yoluna devam ediyor.
Galatasaray, Avrupa Ligi’nde PAOK engelini sorunsuz geçerken Fenerbahçe ise Union Saint Gilloise takımını mağlup etti.
İşte, son dakika UEFA ülke puanı sıralaması…
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM
Fenerbahçe’nin aldığı galibiyet sonrası UEFA ülke puanı güncellendi. Beşiktaş ise Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başlarken ülke puanına katkı yapamadı.
Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında topladığı 36.900 puanla 10. sırada yer aldı.
Temsilcilerimiz Avrupa’da 2024-25 sezonunda 3.300 puan topladı. Türkiye’nin sıralamadaki en yakın rakibi Çekya ise bu sezon 6.300 puan topladı. Çekya 39.850 puanla 9. sırada yer alıyor.
ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1- İngiltere 90.589
2- İtalya 80.356
3- İspanya 74.989
4- Almanya 73.035
5- Fransa 60.379
6- Hollanda 55.733
7- Portekiz 51.416
8- Belçika 45.000
9- Çekya 39.850
10- Türkiye 36.900
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış