Ülke puanında son durum ne? 8 Kasım 2024

Türkiye, ülke puanı sıralamasında en yakın rakibi Çekya’yı yakalamaya çalışıyor. Çekya, 2024-2025 sezonunda yaptığı atakla Türkiye’yi sıralamada geride bıraktı.
Norveç, Avusturya, Yunanistan gibi ülkeler ise puan sıralamasında Türkiye’nin gerisinde kaldı. İşte, UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum…
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi mücadelelerinin sona ermesiyle gözler UEFA Ülke puanı sıralamasına çevrildi.
BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR PUAN KAZANDIRDI
Avrupa Ligi'nde çarşamba günü sahaya çıkan Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 mağlup etmeyi başarırken perşembe günü ise üç temsilcimiz sahaya çıktı.
Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken Fenerbahçe ise AZ Alkmaar deplasmanından mağlup döndü. Başakşehir ise Kopenhag deplasmanında berabere kaldı.
Avrupa kupalarında bugün üç temsilcimizin mücadeleleri tamamlandı. Fenerbahçe, AZ Alkmaar deplasmanında kaybetti. Galatasaray ise Tottenham’ı 3-2 geçti.
Türkiye, alınan sonuçlarla birlikte ülke puanını 39.100 puana yükseltti ve 10. sıradaki yerini korudu.
Türkiye'nin sıralamada rekabet ettiği Çekya ise 41.050 puanla 9. basamakta yer alıyor.
2024-2025 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1- İngiltere - 94.303
2- İtalya - 83.606
3- İspanya - 77.989
4- Almanya - 75.535
5- Fransa - 63.236
6- Hollanda - 58.566
7- Portekiz - 54.016
8 - Belçika - 47.200
9- Çekya - 41.050
10- Türkiye - 39.100
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