Haberler



Futbol



Ülke puanında son durum ne? 8 Kasım 2024

Ülke puanında son durum ne? 8 Kasım 2024 Türk takımları, haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle kapattı. Bu sonuçlara göre UEFA Ülke puanı sıralaması güncellendi. Peki Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum…