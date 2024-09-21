Tarihin en pahalı derbisi: Fenerbahçe-Galatasaray Akşam karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Galatasaray tarihlerinin en pahalı kadrolarıyla sahaya çıkacak. Galatasaray'da oynaması durumunda Victor Osimhen 100 milyon euroyla sahanın en değerlisi olacak. Fenerbahçe'de ise Faslı Sofyan Amrabat 22 milyon euroyla takımın en pahalısı konumunda.

Haber Merkezi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesi öncesi iki takımın toplam kadro değeri dikkat çekiyor.

İki ezeli rakibin toplam kadro değeri 19 milyar 800 milyon TL.

Galatasaray, kadrosunda yer alan futbolcuların 288,45 milyon euroluk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda zirvede yer alıyor.

GALATASARAY'IN DEĞERİ 288 MİLYON TL

Fenerbahçe kadrosundaki futbolcuların değeri ise 231,35 milyon euro.

Sarı-Lacivertliler bu alanda 2. sırada bulunuyor.

SARI-KIRMIZILILARDA İLK SIRADA OSİMHEN GELİYOR

Galatasaray'da derbide oynaması durumunda Nijeryalı yıldız futbolcusu Victor Osimhen 100 milyon euro ile sahanın en değerlisi olacak.

20 milyon euro ile Barış Alper Yılmaz ikinci sırada yer alırken, milli futbolcuyu piyasa değeri 18 milyon euro olan Kolombiyalı Davinson Sanchez ve Brezilyalı Gabriel Sara takip ediyor.

FENERBAHÇE'NİN DEĞERİ İSE 231 MİLYON TL

Fenerbahçe'de ise Faslı orta saha Sofyan Amrabat 22 milyon euro ile takımın en değerlisi konumunda yer alıyor.

Amrabat'ı, vatandaşı Youssef En-Nesyri 20 milyon euro ile takip derken, Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski ise 19 milyon euro piyasa değeri ile üçüncü sırada konumlanıyor.

AMRABAT SARI-LACİVERTLİLERİN EN DEĞERLİSİ

Ezeli rakiplerin toplam kadro değeri toplam 19 milyar 800 milyon TL'ye (yaklaşık 520 milyon euro) tekabül ediyor.

Bu rakam, her iki takımda da tarihin en yüksek kadro değeri konumunda.