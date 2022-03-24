Ümit Davala: Boey'de şeytanlık sezdim

Galatasaray'ın eski antrenörü Ümit Davala, Sacha Boey hakkında ilginç sözler sarf etti.

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörlerinden Ümit Davala, Nutspor'da Sacha Boey hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Semih Kaya'nın neden sağ bek oynadığını açıklayan Ümit Davala, "Semih Kaya neden sağbek oynadı? Ben size hikayenin gerçeğini anlatayım. Maçtan 1 gün önceki antrenmanını stadyumda yaptı takım, antrenman esnasında Omar'ın hafif sakatlığı oldu, orta yaparken adelesinde ağrı oldu, ona rağmen Gaziantep'e götürüldü." ifadelerini kullandı.

"ŞEYTANLIK SEZDİM"

Omar'ın sakatlanmasının ardından Boey'in şeytanlık düşündüğünü söyleyen Davala, "Gaziantep'te Omar'ı hastaneye götürdüler, oynamaz durumda olduğu söylendi. Lig'de biliyorsunuz Omar oynar hep, Boey oturur. Maç günü Boey, Omar'ın oynayamaz olduğunu bildiği halde kalkıp 'ben halsizim, oynayamam' demiş hocaya. Sağlık ekibi 24 saat zaten takviyelerle seni oynayacak duruma getiriyor, biz onlarca maça çıkmışızdır böyle maçlarda. Boey'de biraz şeytanlık sezdim bu konuda." dedi.

"BOEY'E HİÇ YAKIŞTIRAMADIM"

Boey'i Galatasaray'ı satmakla suçlayan eski futbolcu, "Maç günü sen eğer Galatasaray'ı satıyorsan oynamam deyip, sen de şeytanlık sezerim. Orada başka bir hoca olsaydı Boey'i ilk uçakla Fransa'ya gönderirdi.

Sen daha 21 yaşındasın sen bu işlere hiç girme, senin o formayı satma gibi bi lüksün yok. Oynamak için can atman lazım. Boey'e hiç yakıştıramadım!" diyerek sözlerini noktaladı.