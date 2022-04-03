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    Ümit Davala: Milan'a attığım penaltı olmasa müzede 2 kupa eksikti

    Ümit Davala: Milan'a attığım penaltı olmasa müzede 2 kupa eksikti

    Galatasaray'ın eski oyuncularından Ümit Davala, UEFA Kupası'na giden yolda Milan'ı elemenin önemini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 17:19
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    Galatasaray'ın 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'na uzandığı serüvende Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta Milan ile karşı karşıya gelmişti.

    2-2 devam eden maçta penaltı kazanan sarı-kırmızılılarda, Ümit Davala topun başına gelmiş ve penaltıyı gole çevirmişti.

    Bu galibiyetle grupta 3. olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmış ve kupayı kazanmıştı.

    NTV'de yayınlanan 'Kırılma Anı' programına katılan Davala, penaltı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Ümit Davala: Milan'a attığım penaltı olmasa müzede 2 kupa eksikti İZLE

    "BU PENALTIYI ATMASAM MÜZEDE İKİ KUPA EKSİKTİ"

    Davala açıklamasında, "Bu penaltıyı atmasam iki tane kupa eksikti müzede. Kaçırsaydık, şu anda ne UEFA Kupası vardı ne de Süper Kupa vardı. O yüzden zaten şu an halen bu penaltı konuşuluyor.

    Mesela bir yere girdiğim zaman 'hatırlıyor musun Milan'daki penaltıyı?' diyorlar. Hatırlamam mı?" ifadelerini kullandı.

    Ümit Davala: Milan a attığım penaltı olmasa müzede 2 kupa eksikti #1

    Ümit Davala: Milan a attığım penaltı olmasa müzede 2 kupa eksikti #2


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