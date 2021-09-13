Ümit Davala: Muslera için bu şartlarda oynamak zor

Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörlerinden Ümit Davala, Fernando Muslera'nın son maçlarda dinlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yorumculuğa başlayan Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Ümit Davala, Tivibu Spor'da 2-2 sona eren Trabzonspor maçını değerlendirdi.

"MUSLERA DİNLENDİRİLMELİ"

Son zamanlarda formu büyük düşüşe geçen Fernando Muslera hakkında da konuşan Davala, "Muslera milli takıma gitti, 60 gün kampta kaldı, biz de 60 gün kampta kalmıştık, döndüğümüzde 8-9 gün izin yapıp tekrar kampa katıldık. O sene ben de yüzde 100'ümü veremedim, performansım düşük bir sezon geçirdim. Aynı şey Muslera için de geçerli, tamamen kafayı boşaltmadan maç üstüne maç oynamak, kaleci olsa bile kolay değil. Dönüşte eş dost, akraba, ziyaret falan geçiyor 4-5 gün." ifadelerini kullandı.

Bu sezon toplamda 9 maça çıkan Muslera, kalesinde 14 gol görürken bu maçların sadece 2 tanesinde kalesini gole kapatabildi.