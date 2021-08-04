Ümit Davala: Yeni bir takımla çalışmak istiyorum

Galatasaray'ın efsanesi Ümit Davala, sarı-kırmızılı ekipten ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Ekibim hazır şu anda. İnşallah lig başladıktan sonra bir takım olursa konuşuruz." dedi.

A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın efsanesi ve uzun yıllardır Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünü yapan Ümit Davala, sarı kırmızılı ekipten ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu.

Davala, yaptığı açıklamalarda Fatih Terim’le arasındaki ilişkiye ve gelecekte neler yapmak istediğine değindi.

Davala açıklamalarında, “Çok yoğun bir 3,5 sene geçirdim Galatasaray’da. Özellikle geçen sene pandemi yüzünden sıkıştırılmış bir program yaşadık. Maç sayısı da fazlaydı. Şu an biraz kafa dinliyorum. Ailemle birlikte vakit geçiriyorum. Bir yandan da güncel futbol hayatını takip etmeye çalışıyorum.





“FATİH HOCA’DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM”

Ben Fatih hoca ile birlikte hem milli takım hem Galatasaray’da 8 sene geçirdim. Hocamın da geçen basın toplantısında dediği gibi iki tane üniversite bitiriyorlar 8 senede. Ben çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. kriz yönetimi olsun, takımla ilgili kararlar olsun bir çok konuda çok şey öğrendim.

Hele ki Fatih Terim gibi büyük bir hoca ile çalışmak tabii ayrı bir şans. Benim yaşımdaki eski takım arkadaşlarıma baktığınız zaman çoğu şu an ligde çalışıyor veya çalışmış.





“EKİBİM HAZIR”

Bir geçmişleri var. O yüzden bende artık 8 sene yeterli diye düşündüm. Hocamla bu durumu konuştuk. O da bana hak verdi. Artık bir yerde başlamalısın dedi. Ekibim hazır şu anda. İnşallah lig başladıktan sonra veya öncesinde eğer benim inandığım, başarabileceğimi gördüğüm bir takım olursa konuşuruz. İnşallah bir yerden başlarız.” ifadelerini kullandı.