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    Ümit Davala'dan Fatih Terim paylaşımı

    Ümit Davala'dan Fatih Terim paylaşımı

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra Fatih Terim'in teknik ekibinden cevap niteliğinde bir paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 09:22
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    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün, teknik direktör Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmediklerini söylemişti.

    Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği ve 2 saatten fazla süren basın toplantısında Terim'e yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

    “GÜLÜYORUZ AĞLANACAK HALİNİZE”

    Başkan Cengiz'in gündem yaratan sözlerinin ardından Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala'dan paylaşım geldi.

    Instagram hesabından Fatih Terim ile olan bir fotoğrafını paylaşan Davala; "Gülüyoruz ağlanacak halinize..." notunu düştü.

    Ümit Davala dan Fatih Terim paylaşımı #1

    Mustafa Cengiz: Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Ümit Davala dan Fatih Terim paylaşımı #2

    Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le devam etmeyeceğim / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Ümit Davala dan Fatih Terim paylaşımı #3

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