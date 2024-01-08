Ümit Davala'dan yıllar sonra gelen itiraf: Muslera 'Maaş yatmazsa oynamam' dedi Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ümit Davala, 2011 yılında Fernando Muslera'nın "Maaşım yatmazsa oynamam" dediğini iddia etti.

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ensonhaber.com

Galatasaray'ın efsane kaptanı Fernando Muslera'nın 2011 yılında Fatih Terim ile yaşadığı diyalog, 2024 yılında gündem oldu.

Bu diyaloğu ortaya çıkaran isim ise sarı-kırmızılıların unutulmaz ismi Ümit Davala...

"Muslera para yatmazsa oynamam' dedi"

2011 yılında Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Ümit Davala, o dönem Galatasaray'da maaşların günü gününe yatmadığını ve yabancı oyuncuların bundan rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, Fernando Muslera ile Fatih Terim arasında yaşanan atışmayı anlattı.

Ümit Davala şöyle konuştu:

2011'de Muslera, hocanın soyunma odasını bastı, birkaç gün gecikmişti maaşı. Muslera 'Bu maaş yatmadan ben oynamam.' dedi. Hoca da 'Ufuk soyun oğlum, bana Ufuk'u hazırlayın.' dedi. Muslera ondan sonra yumuşadı, oynadı.

Ümit Davala'ya tepki

Bu sözler sosyal medyada da viral olurken Uruguaylı kalecinin hayranları, Ümit Davala'yı yalan söylemekle suçladı.

Anlatılana inanan sarı-kırmızılı taraftarlarsa "2011 yılındaki bu hikayeyi anlatmak ayıptır. O zaman kulübe yeni gelmişti tedirgin olması normal." ifadelerini kullandı.