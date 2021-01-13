Ümit Karan: 24 saat futbolcu izliyoruz

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü Ümit Karan, ligdeki gelecekleri üzerine açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü Ümit Karan, ligin ikinci yarısında zorlu bir süreç yaşayacaklarını ve buna göre kendilerini hazırlamaları gerektiğini vurguladı.

İkinci yarı hazırlıkları kapsamında Kesik Tesisleri'nde kampa giren Menemenspor, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.





"İNŞALLAH MUTLU SONLA BİTİRİRİZ"

Teknik direktör Ümit Karan, antrenmanın ardından AA muhabirine, kamp döneminde eksikleri gidermek üzere çalışma yaptıklarını söyledi.

Kamp sürecinin takım için çok önemli olduğuna işaret eden Karan, "Çok zor bir sürece gireceğiz. Üst tarafa oynamak her zaman daha kolay ama alt tarafta oynamak oyuncularda daha çok stres ve baskı yaratıyor. Bu yarış için mental olarak hazır olmamız gerekiyor. Bu ligde kalmak istiyorsak mutlaka yüreğimizi ortaya koymamız gerekiyor. Bütün oyuncularıma yüreklerini ortaya koymalarının gerektiğini iletiyorum. Zor olacak. Biz bu ligde kalmayı hak eden takımlardan birisiyiz. İnşallah bunu da mutlu sonla bitiririz." diye konuştu.

Takımdan ayrılan oyuncular bulunduğunu hatırlatan Karan, transferde nokta atışı yapmak durumunda olduklarını aktararak, "Deneme şansımız kalmadı. Bize katkı sağlayacak ve alttaki stresi kaldırabilecek oyuncu lazım. O yüzden iyi arıyor, iyi seçmeye çalışıyoruz. 24 saat futbolcu izliyoruz. Başkanla da sürekli görüşme halindeyiz. İnşallah 1-2 tane iyi takviyeyle güzel bir takım haline gelebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.