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- Ümit Karan, İskenderunspor ile sözleşme imzaladı
Ümit Karan, İskenderunspor ile sözleşme imzaladı
İskenderunspor, teknik direktör Ümit Karan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 30.06.2021 - 14:26
- Güncelleme : 30.06.2021 - 15:08
Jan Olde Riekerink'i genel müdür olarak getiren İskenderunspor şimdi de eski bir Galatasaraylı Ümit Karan ile sözleşme imzaladı.
HAKAN BOLAT DUYURDU
Kulüp başkanı Hakan Bolat, AA muhabirine, takımlarının başına Ümit Karan'ı getirdiklerini söyledi.
Karan ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirten Bolat, "Hocamıza başarılar diliyoruz." dedi.