Ümit Karan: Maç saatleri iftara göre ayarlansın

Menemenspor'un teknik direktörü Ümit Karan, ramazan ayında oruç tutan oyuncular dikkate alınarak maç saatlerinin iftar vaktine göre ayarlanması gerektiğini belirtti.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında 18 Nisan Pazar günü deplasmanda İstanbulspor ile yapacakları maç için ilçe stadında hazırlıklarını sürdüren Menemenspor'da futbolcular, antrenmanda pas çalışması ve taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

Antrenmanın ardından açıklama yapan teknik direktör Karan, ligde son 4 haftadaki maçların zor geçeceğini, play-off için mücadele eden İstanbulspor'un takım halinde oynayan güçlü bir ekibe sahip olduğunu kaydetti.

Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlı olması temennisinde de bulunan Karan, ramazanda oruç tutan futbolcuların düşünülmesi gerektiğine dikkati çekti.

"MAÇ SAATLERİ 20:30-21:00'E ALINMALI"

Her takımda olduğu gibi kendilerinde de oruç tutan futbolcuların bulunduğunu kaydeden Karan, şöyle konuştu:

"Maç günü de oruç tutan oyuncularımız var. Federasyon tarafından maç saatleri 19.00'a değil de 20.30-21.00'e alınmalı.





"OYUNCULAR ORUÇLARINI AÇIP SAHAYA ÇIKABİLİR"

En azından oyuncular oruçlarını soyunma odasında açıp sahaya çıkabilir. Zaten akşam maçları ışıklandırmayla oynanıyor.

Gündüz maçı saat 13.00'te, orada futbolcu çok etkilenmeyebilir ama akşam maçları saat 19.00'da oynanıyor. İftar saati geldiğinde oraya artık hem federasyon hem takımlar müdahale etmeli."

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