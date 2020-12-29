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    Ümit Karan Menemenspor'la anlaştı

    Cenk Laleci ile yollarını ayıran Menemenspor, teknik direktör Ümit Karan ile anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2020 - 15:56
    • Güncelleme : 29.12.2020 - 16:11
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    Ümit Karan Menemenspor'la anlaştı

    Son olarak Shkupi takımını çalıştıran Ümit Karan, fazla yabancı oynatılması nedeniyle alınan hükmen mağlubiyet sonrası yönetimle sorun yaşayan Cenk Laleci'nin ayrılığının ardından Menemenspor'un yeni teknik direktörü oldu.

    KISA SÜRE SONRA DUYURULACAK

    Makedonya Ligi takımlarından Shkupi'de iyi bir sezon geçiren Ümit Karan'ın, TFF 1. Lig ekibiyle kısa sürede resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

    Ümit Karan Menemenspor la anlaştı #1

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