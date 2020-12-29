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- Ümit Karan Menemenspor'la anlaştı
Ümit Karan Menemenspor'la anlaştı
Cenk Laleci ile yollarını ayıran Menemenspor, teknik direktör Ümit Karan ile anlaşmaya vardı.
- Haber Merkezi
- 29.12.2020 - 15:56
- Güncelleme : 29.12.2020 - 16:11
Son olarak Shkupi takımını çalıştıran Ümit Karan, fazla yabancı oynatılması nedeniyle alınan hükmen mağlubiyet sonrası yönetimle sorun yaşayan Cenk Laleci'nin ayrılığının ardından Menemenspor'un yeni teknik direktörü oldu.
KISA SÜRE SONRA DUYURULACAK
Makedonya Ligi takımlarından Shkupi'de iyi bir sezon geçiren Ümit Karan'ın, TFF 1. Lig ekibiyle kısa sürede resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.