Ümit Karan, Seferovic'e destek çıktı

Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ümit Karan, Haris Seferovic'in kanat oyuncuları tarafından yeterince beslenmediğini iddia etti.

Süper Lig'de 3 maçta 2 gol atarak hücum anlamında beklentileri karşılayamayan Galatasaray'da, bu soruna çözüm aranıyor.

Kulübün eski oyuncularından Ümit Karan ise Hürriyet'e yaptığı açıklamada, Haris Seferovic'e destek çıktı.

Son dönemdeki performansıyla eleştirilen ve yedeğe çekilmesi istenen Boşnak asıllı İsviçreli golcü hakkında konuşan Karan, "Seferovic takım oyununda ve ikili mücadelede daha etkili. Aynı zamanda gol vuruşları da iyi ve çok daha dinamik bir oyuncu. Kafa vuruşları da bana göre gayet iyi. Top saklıyor ama topla az buluşuyor." dedi.

"Kanat oyuncuları skor üretme hedefinde"

Kanat oyuncularının bu durumdan dolayı suçlu olduğunu söyleyen eski golcü, "Bu da Galatasaray’ın kenar oyuncularının biraz bencil davranışlarından kaynaklı. Galatasaray’ın kanat oyuncuları skor üretme hedefinde ancak bir santrforu topla buluşturmak, asist yapmak en az gol atmak kadar önemli! Ayrıca Gomis’in oyuna sonradan dahil olup fiziksel olarak yorgun düşen rakiplere karşı süre alması kendisi için de bir avantaj. Gomis iyi golcü ama fiziksel durumu ve yüzde 100 iyi değil." şeklinde konuştu.