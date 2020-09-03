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    Ümit Karan Vefaspor'un başına geçti

    BAL ekiplerinden Vefaspor, teknik direktörlük görevine Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan'ın getirildiğini açıkladı. Karan, teknik direktörlüğün yanı sıra futbolculuk da yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2020 - 10:05
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    Ümit Karan Vefaspor'un başına geçti

    11 sezon önce futboldan emekliliğini açıklayan Ümit Karan BAL ekiplerinden Vefaspor ile yeniden yeşil sahalara döndü.

    VEFASPOR'DA FUTBOLCU VE TEKNİK DİREKTÖR OLACAK

    Ümit Karan kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada Vefaspor ile anlaşma sağladığını ve yeşil beyazlı kulüp başta olmak üzere tüm amatör kulüplere maddi ve manevi destek olacağını söyledi.

    Ümit Karan'ın Vefaspor'da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev alacağı belirtildi.

    Ümit Karan Vefaspor un başına geçti #1

    SON OLARAK YORUMCULUK YAPIYORDU

    Galatasaray ve A Milli Takım'ın önemli golcüleri arasında yer alan Ümit Karan, futbol kariyerini noktalamasının ardından teknik direktörlük yapmaya başlamıştı.

    Malatyaspor USA ve FC Shkupi'de görev alan Ümit Karan son olarak televizyon yorumculuğu yapıyordu.

    43 yaşındaki futbol adamının amatör futbola destek olma amacıyla böyle bir karar aldığı öğrenildi.

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