- Haberler
- Futbol Haberleri
- Ümit Karan Vefaspor'un başına geçti
Ümit Karan Vefaspor'un başına geçti
- Haber Merkezi
- 03.09.2020 - 10:05
11 sezon önce futboldan emekliliğini açıklayan Ümit Karan BAL ekiplerinden Vefaspor ile yeniden yeşil sahalara döndü.
VEFASPOR'DA FUTBOLCU VE TEKNİK DİREKTÖR OLACAK
Ümit Karan kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada Vefaspor ile anlaşma sağladığını ve yeşil beyazlı kulüp başta olmak üzere tüm amatör kulüplere maddi ve manevi destek olacağını söyledi.
Ümit Karan'ın Vefaspor'da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev alacağı belirtildi.
SON OLARAK YORUMCULUK YAPIYORDU
Galatasaray ve A Milli Takım'ın önemli golcüleri arasında yer alan Ümit Karan, futbol kariyerini noktalamasının ardından teknik direktörlük yapmaya başlamıştı.
Malatyaspor USA ve FC Shkupi'de görev alan Ümit Karan son olarak televizyon yorumculuğu yapıyordu.
43 yaşındaki futbol adamının amatör futbola destek olma amacıyla böyle bir karar aldığı öğrenildi.