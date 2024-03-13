Ümit Karan'dan Ali Koç'a cevap! "Arkamda oturuyordu, anlatsın" Spor yorumcusu Ümit Karan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisi hakkında yaptığı yorumlara yanıt verdi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin düzenlediği basın toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in açıklamaları, kulübe yönelik iddialar, transfer süreci, bu sezonki hakem kararları, federasyon kurulları ve FETÖ ile ilgili geniş kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Burada Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan hakkında da konuşan Ali Koç'a spor yorumcusu Karan'dan çarpıcı bir cevap geldi.

"Ben bunları söylerken Ali Koç da arka sırada oturuyordu"

Eskişehirspor'da forma giydiği dönem hakkındaki açıklamalarını Ali Koç'un gündeme getirmesini değerlendiren Karan, şu sözleri sarf etti:

Bana 2011 şike davası mahkemesinde "Fenerbahçe'den para aldın mı?" diye sordular. Ben de "Fenerbahçe'den neden para alayım? Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemem." dedim. Ben bunu teşvikten suçlandığım mahkemede kendimi savunmak için söyledim, X bir maçtan sonra söylemedim. Ben bunları söylerken Ali Koç da arka sırada oturuyordu. Bunları neden açıklamıyor merak ediyorum.

Neler olmuştu?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında, şu ifadeleri kullanmıştı: