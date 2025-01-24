Ümit Karan'dan Mauro Icardi eleştirisi: Bu paylaşımlara devam ederse...

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Eski futbolcu Ümit Karan, Radyo Gol'de Galatasaray'ın mevcut durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Karan, hem takımın kadro derinliği hem de oyuncuların performansı üzerine önemli eleştiriler getirdi.

"KADRO YETERSİZ, 50 MAÇ OYNANMAZ"

Karan, Galatasaray yönetimini eleştirerek, takımın kadro yetersizliğine dikkat çekti. "Galatasaray yönetiminin kendini toparlaması lazım. Kadro yetersiz, 12 oyuncuyla 50 maç oynanmaz. Okan Buruk kadro derinliği olmadığı için değişiklik yapamıyor. Bunu da mı göremiyorsunuz? Tek avantaj 6 puanlık fark. Fenerbahçe'nin kulübesi çok daha güçlü!" ifadelerini kullandı.

"ICARDI'NİN PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKEBİLİR"

Mauro Icardi'nin sosyal medya paylaşımlarına da değinen Karan, "Galatasaray'da işler kötü gitmeye başlarsa Mauro Icardi'nin o paylaşımları tepki almaya başlar." diyerek yıldız oyuncunun durumunun kritik olduğuna vurgu yaptı.

"MUSLERA KULÜBEDE OTURABİLİR"

Fernando Muslera'nın yedek kalma ihtimalini değerlendiren Karan, "Muslera diye kulübede oturamaz mı? Bunun kararını Okan Hoca verir. Okan Hoca'nın kalede değişiklik yapacağını zannetmiyorum ama zaman zaman en iyi oyuncuyu bile dinlendirebilirsin." dedi.

"OSIMHEN’E DESTEK ŞART"

Victor Osimhen'in performansına da değinen Ümit Karan, forvet oyuncusuna verilen desteğin yetersiz olduğunu belirtti. "Osimhen ne yapsın? Mücadele ediyor, prese gidiyor, her yere koşuyor. Ceza sahasında adamı topla buluşturmazsan nasıl gol atacak? Orta sahadan şut mu çekecek?" sözleriyle oyuncuya daha fazla katkı sağlanması gerektiğini ifade etti.