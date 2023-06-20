Ümit Milli Takım, Bosna Hersek'i farklı yendi

AA
Ümit Milli Futbol Takımı, Eyüp Stadı'ndaki özel maçta Bosna Hersek'i ağırladı.
Milliler karşılaşmaya Doğan Alemdar, Uğur Kaan Yıldız, Emin Bayram, Ravil Tagir, Yasin Özcan, Göktan Gürpüz, Cem Türkmen, Aksel Baran Potur, Kenan Yıldız, Bertuğ Yıldırım ve Enis Destan ilk 11'iyle çıktı.
Mücadelenin 33. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ravil Tagir'in yerine Serdar Saatçı oyuna dahil oldu.
Ay-Yıldızlılarda teknik direktör Levent Sürme ikinci yarıda Metehan Baltacı, Kazımcan Karataş, Erencan Yardımcı, Ayberk Karapo ve Arif Kocaman'a forma şansı verdi.
İkinci yarıda farka gittik
Bosna Hersek'in tek golünü 25'te Cavic atarken Türkiye, 45+2'de Ilinkovic (KK), 50'de Emin Bayram, 80 (P) ve 86'da Bertuğ Yıldırım'ın golleriyle müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.