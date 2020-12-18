Ümit Özat: Adana Demirspor'un düşmana ihtiyacı yok

Adana Demirspor'dan ayrılan teknik direktör Ümit Özat, kulüp başkanı Murat Sancak ile yaptığı görüşmeyi açıkladı.

Adana Demirspor'dan istifa ettiği açıklanan Ümit Özat, kulüp başkanı Murat Sancak tarafından gönderildiğini açıkladı. Radyo Gol'e bağlanan Ümit Özat, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BAŞKAN ARADI, İSTİFA EDİYORSUN, BEN DE KABUL EDİYORUM DEDİ"

"Ben Adana Demirspor'dan istifa etmedim. Giresunspor maçı bitti, en fazla yarım saat sonra başkan aradı. 'Sen istifa ediyorsun, ben de kabul ediyorum' dedi. Kendi yazdı, kendi oynadı. Benim mukavelem zaten feshedilmiş görünüyordu. Trabzon'dan geri döndüm."





"BİR TEKNİK DİREKTÖR BÖYLE GÖNDERİLMEZ"

"Ben anlaşırken Twitter'dan anlaşmadım ama ayrılırken twitter'dan gönderiliyorum. Cüneyt bu iş yapamadı, disiplini sağlayamadı diyordu. O zaman niye geri getirdin? Bir teknik adam böyle gönderilmez. Biz zaten bavulumuzu her zaman yanımızda taşırız. Bize bırak dendiğinde 6.'ydık. Bir maç eksiğimiz olmasına rağmen! Eksik maçımızı kazansak 3. olacaktık. İlk geldiğimde takımı 11. sıradan alıp play-off oynattım. Bir maç eksik, 6. bırakmışım. Liderle aramla 5 puan var. Kaçan penaltıları atsak liderle aramızda 2 puan olacak."

"BAŞKANIN SEVK VE İDARESİNDE YANLIŞLAR VAR"

"Başkanın futbolun sevk ve idaresinde yanlışları var. Sebebini kendisi kamuoyuna açıklasın. Mutlaka bir bildiği vardır. Bir gün sonrayı bekleyemiyor musunuz? Bu şekilde gönderilmek insanı üzüyor. Birinci ve ikinci gelişimde hiç para konuşmadım. Futbolcular mutlu olsun dedim. Orada herkes emek sarf ediyor."





"ADANA DEMİRSPOR'UN DÜŞMANA İHTİYACI YOK"

"Başkana personele prim vermesi için yalvardım. Bugüne kadar bu şekilde maaştan kesilen bir prim sistemi görmedim.Kazansan bile eleştiri var. Adana Demirspor'un düşmana ihtiyacı yok, kendi içinde parçalanıyor. Yarım bıraktığım işi tamamlamak istiyordum. Ben buna özeliyorum. Başkanın yönetim yanlışları bizi bu aşamaya getirdi."

"BİR İNSAN HER ŞEYİ BİLEMEZ"

"Başkan insan olarak iyi bir insan olabilir fakat yönetici olarak bizim görmek istemediğimiz bir tarz davranışlar gösterdi. Bizim başkan Trabzonspor'un başkanı olsaydı muhtemelen Abdullah Avcı'yı da gönderirdi. Adana Demirspor'a ilk gelişimle son gelişim arasında dağlar kadar fark var. Futbolla ilgili detayları anlatsam Türkiye'de yer yerinden oynar! Bir insan her şeyi bilemez! Bazen hocalara ne gerek var diye düşünüyoruz! Bu sistemde başarı gelmez!"





"İNŞALLAH BAŞKAN CESURDUR, ÇIKAR BANA CEVAP VERİR"

"Benden önceki hocalar tazminat alıp ayrıldılar. Biz güvendik de hata mı ettik? Sözleşme yapmadık diye hata mı ettik? Adana'ya evimi taşıdım eve gitmedim, tesiste yatıp kalktım ben. Köpeği sokağa atar gibi davranmak neden? Buradaki adap, buradaki üslup yanlış. Ligin daha üçte biri bitmiş! Eksik maçımızı kazansak 3. olacağız! 10 kişi takım 120 dakika mücadele etmiş Trabzonspor'u elemiş kupadan! Bu kondisyon 3 günde yüklenmedi herhalde. Ben detayları anlatmayacağım! İnşallah başkan cesurdur da çıkar bana cevap verir! O zaman detaylı detaylı konuşuruz işte."