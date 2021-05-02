Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ümit Özat, Alex'in heykelinin dikilmesinin 'çok absürt' olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, NTV'de Emek Ege'nin sunduğu Kırılma Anı programına katıldı.

Futbolculuk kariyeriyle ilgili soruları yanıtlayan Özat, Alex'in heykeliin dikilmesinin absürt olduğunu söyledi.

Özat, açıklamalarında, "Alex iyi oyuncu olduğu için kaptanlığı aldı. Her sene 30 gol atan adama kaptanlık bandını vereceksiniz. Doğru bir şey mi? Doğru bir şey. Maalesef doğru bir şey." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ABSÜRT BİR ŞEYDİ"

Emek Ege'nin, "Heykeli de var." sözünün üzerine Özat, "Heykel konusuna gelince, Ben orada Aziz Yıldırım'a katılıyorum, çok absürt bir şeydi, ben onun bir proje olduğunu düşünüyorum.

"CAN BARTU'NUN HEYKELİ DİKİLMEMİŞ, ALEX KİM YA?"

Can Bartu'nun heykeli dikilmemiş, Alex kim ya? Kim abi yani? Bırakın bu kadar şovanistliği yahu.

Yani Can Bartu'nun, Lefter'in heykelinin olmadığı yerde, Fenerbahçe parkında Alex'in mi heykeli olacak yani? Rıdvan Dilmen'in heykelinin olmadığı yerde 103 gollü, Oğuz Çetin'in olmadığı yerde, bizleri geç Alex'in mi heykeli olacak?

Ümit Özat: Alex'in heykelinin dikilmesi çok absürt İZLE



"SOSYAL MEDYANIN YÖNLENDİRMESİ"

Bu maalesef sosyal medyanın son zamanlardaki etkinliğinin, yönlendirmesinin Galatasaray'ın Hagi'ye, Beşiktaş'ın Sergen'e sahip oluşundan sonra 'bizim de Alex'imiz var, bizde de böyle biri var'ın dışa vurmasıdır." şeklinde konuştu.