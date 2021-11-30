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    Ümit Özat: Fenerbahçe'nin hedefi Galatasaray'ı yenmek

    Ümit Özat: Fenerbahçe'nin hedefi Galatasaray'ı yenmek

    Teknik Direktör Ümit Özat, sosyal medya hesabından, "Adamların kurucusu hedefimiz yurt dışındaki takımları yenmek diyor, bizimkiler de hedefi Galatasaray'ı yenmek olarak koymuş" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 10:45
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    Süper Lig'in 14. haftası geride kalırken dün oynanan maçta Fenerbahçe, İzmir ekibi Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

    Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin, lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 12 oldu.

    Maçın ardından bir zamanlar Fenerbahçe'de forma giymiş ve teknik direktörlük yapan Ümit Özat, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri eleştirdi.

    Ümit Özat: Fenerbahçe nin hedefi Galatasaray ı yenmek #1

    "BİZİMKİLERİN HEDEFİ GALATASARAY'I YENMEK"

    Özat paylaşımında, Galatasaray'ı kastederek, "Adamların kurucusu hedefimiz yurt dışındaki takımları yenmek diyor, bizimkiler de hedefi Galatasaray'ı yenmek olarak koymuş." ifadelerini kullandı.

    Ümit Özat: Fenerbahçe nin hedefi Galatasaray ı yenmek #2

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