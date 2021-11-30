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- Ümit Özat: Fenerbahçe'nin hedefi Galatasaray'ı yenmek
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin hedefi Galatasaray'ı yenmek
Teknik Direktör Ümit Özat, sosyal medya hesabından, "Adamların kurucusu hedefimiz yurt dışındaki takımları yenmek diyor, bizimkiler de hedefi Galatasaray'ı yenmek olarak koymuş" dedi.
- Haber Merkezi
- 30.11.2021 - 09:59
- Güncelleme : 30.11.2021 - 10:45
Süper Lig'in 14. haftası geride kalırken dün oynanan maçta Fenerbahçe, İzmir ekibi Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin, lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 12 oldu.
Maçın ardından bir zamanlar Fenerbahçe'de forma giymiş ve teknik direktörlük yapan Ümit Özat, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri eleştirdi.
"BİZİMKİLERİN HEDEFİ GALATASARAY'I YENMEK"
Özat paylaşımında, Galatasaray'ı kastederek, "Adamların kurucusu hedefimiz yurt dışındaki takımları yenmek diyor, bizimkiler de hedefi Galatasaray'ı yenmek olarak koymuş." ifadelerini kullandı.