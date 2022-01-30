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Ümit Özat koronavirüse yakalandı

Ümit Özat koronavirüse yakalandı

Teknik direktörlüğe bir süre ara veren Ümit Özat, Kovid-19'a yakalandığını açıkladı. Özat, sancılı bir süreç geçirdiğini ve sevenlerinden dua beklediğini söyledi.