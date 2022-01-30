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    Ümit Özat koronavirüse yakalandı

    Ümit Özat koronavirüse yakalandı

    Teknik direktörlüğe bir süre ara veren Ümit Özat, Kovid-19'a yakalandığını açıkladı. Özat, sancılı bir süreç geçirdiğini ve sevenlerinden dua beklediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2022 - 05:17
    • Güncelleme : 30.01.2022 - 05:21
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    Fenerbahçe'de uzun yıllar kaptanlık yapan efsane sol bek Ümit Özat'tan kötü bir haber geldi.

    Köln'e transfer olup orada futbolu bırakan, sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Özat, koronavirüse yakalandı. Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre, Özat'ın hastalığı ağır seyrediyor.

    "SÜREÇ BİRAZ SANCILI, DUA BEKLİYORUM"

    Özat, sevenlerinden dua istedi. Özat, ''Arkadaşlar size kötü haberlerim var. Maalesef covid olmuş bulunuyorum ve süreç biraz sancılı işliyor. Dualarınızı esirgemeyin. Şimdiden herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    Ümit Özat koronavirüse yakalandı #1

    Ümit Özat koronavirüse yakalandı #2


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