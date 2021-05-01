Ümit Özat, Muharrem İnce'nin A takımına katıldı

Muharrem İnce, kuracağı partide eski futbolcu Ümit Özat'ı A takımına kattı.

Memleket Hareketini'nin lideri Muharrem İnce 19 Mayıs'ta partileşmeye gidiyor.

Yeni kurulacak partide 50-60 kişilik kurucular kurulu yer alacak. Partide beklenmedik isimler de yer alıyor.

ÜMİT ÖZAT, A TAKIMDA

A takımını belirleyen Muharram İnce, eski futbolculardan ve bir zamanlar teknik direktörlük yapmış olan Ümit Özat'a da görev verdi.

"ATATÜRK'TEN SONRA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANSI ERDOĞAN'DIR"

Geçtiğimiz senelerde Özat verdiği bir röportajda, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti için büyük bir şans olduğunu söylemiş ve "Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük şansı Recep Tayyip Erdoğan'dır.” İfadelerini kullanmıştı.